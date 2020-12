Brianza: incendio in una villetta di Usmate Velate, gravi mamma e figlia di 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intorno all’1 di questa notte, a Usmate Velate, in provincia di Monza e Brianza, è esploso un incendio in una villetta, con all’interno una coppia di genitori e la loro figlia di dieci anni. I carabinieri della Radiomobile e quelli della stazione di Arcore sono intervenuti sul posto, in via Galvani 13, tentando di spegnere le fiamme con una manichetta antincendio, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. La famiglia nel frattempo si era autonomamente messa al riparo dal rogo e nell’appartamento non c’erano altre persone. L'incendio – spiegano i carabinieri, che indagano sull’accaduto - è stato verosimilmente causato dal malfunzionamento del camino e da alcune candele lasciate accese ed è stato domato definitivamente dai vigili del fuoco. I tre feriti sono stati trasportati fuori pericolo di vita agli ospedali Niguarda e di Buzzi di Milano. Le condizioni della bambina e della mamma sono costantemente monitorate.(Rem)