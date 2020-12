Business news: Opec+, nel primo trimestre 2021 domanda di petrolio resterà ai livelli attuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Opec+ si aspetta che nel primo trimestre del 2021 la domanda di petrolio rimanga ai livelli attuali, anche se grazie allo sviluppo del vaccino contro il Covid-19 il gruppo vede “la luce in fondo al tunnel”. “E’ chiaro che lo sviluppo globale del vaccino richiederà tempo, e i suoi effetti cominceranno a essere significativamente visibili nella seconda metà del 2021”, ha detto ai delegati Abdelmajid Attar, ministro dell’Energia dell’Algeria e presidente della conferenza Opec, ripreso dal quotidiano emiratino "The National". “Per questo dobbiamo essere consapevoli che la condizione di mercato del 2020 probabilmente continuerà (fino al) primo trimestre 2021, e dobbiamo essere cauti”, ha aggiunto. Il gruppo sta tenendo in questi giorni un incontro che deciderà il futuro dell’accordo sui tagli alla produzione fino ai primi tre mesi del 2021. (Res)