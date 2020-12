Business news: Tunisia, nuove opportunità per aziende straniere nel Paese rivierasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse aziende pubbliche ed enti territoriali tunisini hanno lanciato in questi giorni una serie di gare d'appalto aperte anche ad aziende e investitori stranieri. Il 30 novembre 2020 sono stati lanciati vari bandi di gara in diversi settori che potrebbero rappresentare un'occasione per le imprese interessate ad investire nel Paese nord africano. La Società nazionale per la produzione di cellulosa e carta (Sncpa) ha annunciato un gara d'appalto internazionale per la realizzazione di un impianto di generazione del vapore con scadenza il 30 dicembre 2020. Inoltre, l'emittente nazionale tunisina ha lanciato un bando di gara con scadenza l'11 gennaio 2021, per il rinnovo delle apparecchiature dei quattro centri di distribuzione di modulazione (Cdm) delle radio regionali di Sfax, Monastir, Kef e Gafsa e l'acquisizione di apparecchiature audio e di reporting per rafforzare le risorse delle stazioni radio centrali e regionali. A Medenine invece, il commissariato regionale per lo Sviluppo agricolo (Crda) intende indire un bando di gara internazionale per di miglioramento e asfaltatura per un'arteria stradale lunga 12 chilometri nella zona rurale Chouamekh / Ennagbà Bénikhdèche. L'ultimo termine per la presentazione delle offerte sarà il 31 dicembre 2020. La Medenine Crda ha lanciato un altro bando internazionale, per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione del perimetro irriguo a Bou-Hamed nella delegazione di Ben Guerdane. L'ultima scadenza per la presentazione delle offerte sarà il 22 dicembre 2020. (Tut)