Business news: Libano-Italia, webinar Ice settore agroindustriale

- Raccogliere e sviluppare le sfide e le opportunità offerte dal settore agro-industriale del Libano, grazie alla sua posizione strategica come porta verso il Medio Oriente e agli storici legami con l’Italia in diversi settori. E’ questo il messaggio emerso durante il webinar “Italian Technologies for the Agro-industry in Lebanon”, organizzato dall’Ice di Beirut e moderato dalla direttrice dell’ufficio Ice in Libano, Francesca Zadro. “E’ tempo di rafforzare la cooperazione”, ha affermato Roberto Luongo, direttore generale dell’Ice. La catena dell’agroalimentare fa parte della strategia dell’Italia verso il Libano, ha ricordato Luongo, evidenziando che l’Italia “è al primo posto nel settore dei macchinari per la raccolta e per la trasformazione di materia prime”, come ad esempio le macchine per la produzione di prodotti caseari. “Vogliamo esportare più questo tipo di macchinari. L’Italia può essere partner della vostra strategia nel settore agroindustriale”, ha proseguito Luongo, sottolineando che conoscere le opportunità può facilitare la possibilità della creazione di joint-venture tra piccole e medie imprese. Da parte sua, l’ambasciatrice d’Italia a Beirut, Nicoletta Bombardiere, ha affermato che il webinar rappresenta un “primo passo di un viaggio” verso l’evento del 26 gennaio che consentirà alle aziende dei due Paesi di entrare in contatto per sviluppare business. “Siamo tutti consapevoli delle difficoltà del Paese”, ha dichiarato la diplomatica, sottolineando che l’Italia è stata tra i tre principali partner commerciali del Libano. “Gli importatori stanno incontrando difficoltà. Tuttavia – ha evidenziato - in tempi di crisi ci sono opportunità da sviluppare”. Malgrado l’insieme delle criticità del mercato libanese, caratterizzata, tra le altre cose, dal crollo del valore della moneta locale, dalla crisi delle banche e dalla mancata attuazione delle riforme, il “settore agroindustriale offre delle opportunità”, ha spiegato Borbardiere. Tra i punti di forza del settore agroindustriale che lo rendono appetibile vi sono il clima favorevole, la posizione strategica, la disponibilità di risorse idriche. A tal proposito, Bombardiere ha ricordato che il settore rappresenta il “5 per cento del Pil. Le aziende possono introdurre tecnologie, per esempio, per produrre di più, meglio e nel rispetto dell’ambiente, oltre ad aver la possibilità di accedere a nuovi mercati”. Da parte loro, i numerosi imprenditori libanesi del settore hanno evidenziato il potenziale del settore, in cui si possono sfruttare le opportunità lanciate dal momento attuale. “Il settore è forte e promettente”, ha dichiarato Fady Gemayel, presidente dell’Associazione degli industriali libanesi. (Res)