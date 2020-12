Business news: Iraq, ministero Comunicazioni annuncia espansione rete internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Comunicazioni dell’Iraq ha annunciato l’avvio di un progetto per espandere la rete principale, allo scopo di soddisfare la domanda di connessione internet. Lo riferisce un comunicato del dicastero di Baghdad, ripreso dall'agenzia di stampa irachena "Ina". Secondo il capo del direttorato per le infrastrutture, Ali Mahmoud, “i lavori di espansione forniranno copertura per reti mobili e fibra ottica (Ftth), da installarsi nei prossimi mesi, mentre è stato ricevuto il primo lotto di dispositivi, in fase di installazione nelle circa 54 stazioni di comunicazione, fra Baghdad e gli altri governatorati”. (Res)