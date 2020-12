Business news: Madagascar, 1,5 milioni di persone minacciate dalla fame a causa della siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sud del Madagascar si trova nella morsa di una catastrofe umanitaria, con 1,5 milioni di persone, la metà della popolazione, che ha immediato bisogno di assistenza alimentare d’emergenza. È l’allarme lanciato dal Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni unite che sottolinea come tre anni consecutivi di siccità abbiano distrutto i raccolti e ostacolato l’accesso al cibo delle persone, con il Covid-19 che aggrava le sofferenze. Sono soprattutto donne e bambini a soffrire condizioni di fame a livelli di ‘crisi’ o di ‘emergenza’, e il loro numero è triplicato rispetto alle previsioni di metà anno. Dei dieci distretti maggiormente colpiti, l’epicentro è a Amboasary; le famiglie a malapena riescono a mettere insieme qualcosa da mangiare, spesso facendo ricorso a manghi e tamarindi come unica fonte alimentare. Le madri non riescono più ad allattare e sono costrette a nutrire i propri bambini con acqua, anch’essa scarsa. Una verifica del Pam dello scorso mese ad Amboasary ha rilevato come tre bambini su quattro avessero abbandonato la scuola, in gran parte per aiutare i genitori a trovare cibo. “La fame e la malnutrizione che stiamo vedendo è il risultato di tre anni di mancati raccolti. Le famiglie in queste aree colpite dalla siccità stanno adottando delle misure disperate semplicemente per sopravvivere, vendendo beni preziosi come il bestiame, attrezzi agricoli e utensili di cucina”, ha detto Moumini Ouedraogo, rappresentante del Pam in Madagascar. (segue) (Com)