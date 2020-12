Business news: Kenya, arrestato e rilasciato il governatore di Nairobi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di Nairobi, Mike Sonko, è stato arrestato dalla polizia mentre teneva una conferenza stampa in città, per poi essere rilasciato poco dopo. Lo riferiscono i media kenioti, aggiungendo che il politico stava tenendo un punto stampa insieme ai membri delle Assemblee di contea Sylvia Museiya e Doris Kanario. Sebbene non siano ancora chiare le motivazioni dell'arresto di Sonko, su cui pesa un procedimento di impeachement, l'accaduto ha sollevato diverse critiche. Il senatore di Nairobi Sakaja Johnson ha condannato il fermo affermando che si è trattato di un gesto motivato politicamente: nei giorni scorsi Sonko è stato al centro di una nuova mozione di impeachment, presentata dai deputati locali Kileleshwa Ward e Michael Ogada. Quest'ultimo, che è anche il leader di minoranza dell'Assemblea di contea di Nairobi, insiste affinché Sonko rassegni le dimissioni, affermando che le sue vicissitudini giudiziarie - è sospettato di abuso d'ufficio - non lo rendono idoneo a ricoprire cariche pubbliche. (Res)