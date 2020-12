Business news: Sudafrica, per Ocse economia si contrarrà dell’8,1 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Sudafrica dovrebbe contrarsi dell'8,1 per cento nel 2020 per poi conoscere un rimbalzo del 3,1 per cento nel 2021 e del 2,5 per cento nel 2022. È quanto emerge dall’Economic Outlook dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), secondo cui il blocco precoce e prolungato per affrontare la pandemia di Covid-19 ha portato a una significativa diminuzione dell'attività economica nella prima metà del 2020. Nella seconda metà dell’anno, si legge nel rapporto, si prevede un sostanziale rimbalzo guidato dall'elevata domanda e dai prezzi favorevoli per le esportazioni, tuttavia la crescita a breve termine sarà modesta a causa della debole domanda interna, mentre il consumo delle famiglie rimarrà basso e la disoccupazione rimarrà alta. Gli investimenti privati saranno inoltre frenati da una mancanza di fiducia e l'inflazione rimarrà al di sotto dell'obiettivo della Reserve Bank, consentendo alle autorità monetarie di ridurre ulteriormente i tassi ufficiali. In caso di un'altra ondata di coronavirus a breve termine la politica fiscale ha ridotto lo spazio per reagire, afferma l’Ocse, secondo cui il consolidamento fiscale sarà necessario quando la pandemia si attenuerà per limitare la crescita del debito pubblico. (Res)