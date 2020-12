Romania: si vota oggi per rinnovo del Parlamento, esito incerto visto l'equilibrio fra i partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 18 milioni di elettori sono attesi quest'oggi alle urne negli oltre 18 mila seggi aperti in Romania per eleggere il nuovo Parlamento di Bucarest. Sono oltre settemila i candidati per 136 scranni al Senato e 329 alla camera dei deputati. I romeni all'estero saranno rappresentati nel futuro Parlamento da quattro deputati e due senatori. Al voto per corrispondenza si sono registrati 39 mila connazionali che vivono in altri Paesi, per la maggior parte dalle comunità di Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Francia. All'estero, i seggi elettorali saranno aperti sia il 5 che il 6 dicembre. Nel Paese, si voterà esclusivamente nella giornata di oggi e i seggi elettorali saranno aperti dalle 7.00 alle 21.00. (segue) (Rob)