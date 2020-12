Romania: si vota oggi per rinnovo del Parlamento, esito incerto visto l'equilibrio fra i partiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maggior numero di candidati - 641 - rappresenta il Partito movimento Popolare (Pmp), fondato dall'ex presidente Traian Basescu. Seguono il Partito nazional liberale (Pnl), ora al governo, con 640 candidati, Pro Romania, guidato dall'ex premier socialdemocratico Victor Ponta (639 candidati), e il Partito socialdemocratico (Psd), il numero uno all'opposizione (631 candidati). L'Unione Salvate Romania-Plus, l'unica alleanza a queste elezioni, ha 616 candidati. Sulle liste elettorali si ritrovano parecchi candidati dell'Alleanza per l'Unione dei Romeni (Aur), un partito relativamente nuovo sulla scena politica nazionale, del Partito Ecologista Romeno o dell'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr), come anche 43 indipendenti. (segue) (Rob)