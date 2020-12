Romania: si vota oggi per rinnovo del Parlamento, esito incerto visto l'equilibrio fra i partiti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa è la seconda volta che i romeni si recano alle urne nel 2020, dopo le amministrative svoltesi il 27 settembre. Ora come allora, sia per la campagna elettorale che per la votazione sono state istituite delle regole in accordo con la situazione generata dall'epidemia di coronavirus. Gli eventi per la campagna elettorale sono stati limitati a poche decine di persone, nella piena osservanza delle norme anti-Covid, e dunque la componente digitale e sui social network ha svolto un ruolo essenziale nella trasmissione dei messaggi agli elettori. Per le manifestazioni all'aperto, sono stati permessi solo i gruppi di sei persone al massimo, e di due per quelle porta a porta. Ne è dunque emersa una campagna elettorale atipica, che vede però una considerevole posta in gioco politica per tutti i candidati. I liberali, al governo da poco più di un anno, auspicano nel cambiamento della composizione del Parlamento - dominato negli ultimi quattro anni da un Psd ostile nei loro confronti - per poter costruire una maggioranza. Un buon esito è auspicato, naturalmente, anche dai socialdemocratici, i vincitori delle elezioni del 2016, e rimossi dal governo lo scorso anno, in seguito a una mozione di sfiducia. Lo stesso vale per l'alleanza Usr-Plus, la cui fiducia in un buon risultato è motivata anche dalle alte percentuali ottenute alle amministrative. (segue) (Rob)