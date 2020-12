Romania: si vota oggi per rinnovo del Parlamento, esito incerto visto l'equilibrio fra i partiti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi giorni dalle elezioni parlamentari, un sondaggio condotto dall'istituto Imas ha mostrato come il Pnl si attesterebbe a 28,5 per cento delle preferenze. Segue il Psd con il 23,6 per cento e l'Alleanza Usr Plus con il 18 per cento. Pro Romania verrebbe votata dal 9,5 per cento degli elettori mentre l'Unione democratica dei magiari in Romania e il Partito movimento popolare sarebbero vicini alla soglia del 5 per cento. L'Alleanza liberal democratica (Alde) in questo sondaggio otterrebbe il 3,3 per cento, ma il partito si è ora fuso con Pro Romania. In base a questa rilevazione emergere una situazione di sostanziale equilibrio fra liberali e socialdemocratici, il che aprirebbe le porte alla necessità di un accordo di coalizione piuttosto ampio in seno al Parlamento di Bucarest. (segue) (Rob)