Romania: si vota oggi per rinnovo del Parlamento, esito incerto visto l'equilibrio fra i partiti (5)

- La campagna elettorale per le elezioni parlamentari è stata "noiosa, senza molte discussioni sulle idee", sostiene il sociologo Gelu Duminica, citato dall'agenzia romena d'informazione 'Agerpres", il quale ritiene che, dopo le elezioni del 6 dicembre, "ci stiamo dirigendo verso un governo di centrodestra". Il sociologo sostiene che l'affluenza alle urne sarà inferiore rispetto alle elezioni locali, quando solo il 39,9 per cento degli aventi diritto si sono presentati ai seggi. Per quanto riguarda i vincitori delle elezioni e le possibili alleanze dopo le elezioni, Gelu Duminica ha dimostrato che "i dadi sono stati lanciati". "Io penso che i dadi siano stati lanciati e non credo che avremo grandi sorprese dopo le elezioni. Se guardino gli ultimi sondaggi, sarà sufficiente prefigurare un'alleanza in due, Pnl-Usr Plus. Resta da vedere se anche uno fra il Pmp o l'Udmr, o entrambi, entreranno in questa alleanza", ha detto il sociologo. (segue) (Rob)