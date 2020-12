Romania: si vota oggi per rinnovo del Parlamento, esito incerto visto l'equilibrio fra i partiti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'intesa non sarà però semplice visto che i leader di Usr-Plus, Dan Barna e Dacian Ciolos, pongono delle condizioni per una possibile coalizione di governo, mentre il Partito nazional liberale ha espresso più volte la sua intenzione di governare senza l'alleanza Usr-Plus. La controversia tra le due parti è iniziata circa un mese fa, dal momento della nomina del socialdemocratico Florin Iordache a capo del Consiglio legislativo. I due partiti si sono accusati a vicenda di un accordo con il Partito socialdemocratico (Psd) e il conflitto è culminato con l'annuncio dell'Usr-Plus di non voler sostenere Ludovic Orban a capo dell'esecutivo dopo le elezioni parlamentari. (Rob)