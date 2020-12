Roma: Raggi, riaperto mercato rionale di Montesacro, completamente riqualificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri per il quartiere di Montesacro è stata una festa. Ha riaperto i battenti il mercato rionale in viale Adriatico, che è stato completamente riqualificato". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Anche io ho voluto visitarlo. Ho incontrato tanti cittadini e ho parlato con molti di loro: erano davvero contenti di poter tornare a vivere uno spazio importante per tutta la zona. Anche gli operatori erano felici di poter occupare di nuovo i loro banchi e di poter lavorare in un luogo decoroso - aggiunge la sindaca -. In questo mercato, come in molti altri in città, non veniva fatta manutenzione da oltre 20 anni: quando siamo arrivati era fatiscente, cadeva letteralmente a pezzi. Per rimetterlo a nuovo abbiamo stanziato delle risorse importanti già nel 2017, come abbiamo fatto a beneficio di altri mercati municipali di Roma perché abbiamo subito creduto che fosse una priorità - spiega -. I mercati rionali sono luoghi di lavoro per tante persone, che con il tempo diventano anche veri e propri punti di riferimento e socializzazione per i quartieri. Chi lavora tra i banchi, chi viene a fare la spesa, ha il diritto di farlo in tutta sicurezza. Ringrazio il Municipio III, il presidente Giovanni Caudo per aver portato a termine la riqualificazione, continuando l'azione avviata dall'ex presidente Roberta Capoccioni", conclude Raggi. (Rer)