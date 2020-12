Ue: ministro francese Beaune, Polonia e Ungheria potrebbero restare fuori da Fondo ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea lascerà la Polonia e l'Ungheria fuori dal Recovery Fund se i due Paesi continueranno a esercitare il veto sul piano per la ripresa economica. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei della Francia, Clement Beaune, spiegando che tale mossa sarebbe giuridicamente complessa, ma possibile. "La nostra posizione è chiara: non sacrificheremo né il Fondo per la ripresa né lo stato di diritto", ha detto Beaune al "Journal du Dimanche". "Non si tratta di rivedere il meccanismo che collega i due". L'Ungheria e la Polonia hanno bloccato per settimane il rilascio di fondi dal bilancio settennale dell'Ue e dal Fondo per la ripresa, dopo che le istituzioni europee hanno inserito una clausola sul rispetto dello stato di diritto nei meccanismi di elargizione dei finanziamenti. Beaune ha aggiunto che Budapest e Varsavia rischiano ora di perdere miliardi di euro da parte dell'Ue. Non è una minaccia, ma la conseguenza diretta dell'assenza di un nuovo bilancio Ue, qualora mantenessero il loro veto sul pacchetto" per la ripresa, ha detto il ministro francese. (Frp)