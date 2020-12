Romania: si vota per il rinnovo del Parlamento, esito incerto visto l'equilibrio fra i partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 18 milioni di elettori sono attesi quest'oggi alle urne negli oltre 18 mila seggi aperti in Romania per eleggere il nuovo Parlamento di Bucarest. Sono oltre settemila i candidati per 136 scranni al Senato e 329 alla camera dei deputati. I romeni all'estero saranno rappresentati nel futuro Parlamento da quattro deputati e due senatori. Al voto per corrispondenza si sono registrati 39 mila connazionali che vivono in altri Paesi, per la maggior parte dalle comunità di Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Francia. All'estero, i seggi elettorali saranno aperti sia il 5 che il 6 dicembre. Nel Paese, si voterà esclusivamente nella giornata di oggi e i seggi elettorali saranno aperti dalle 7.00 alle 21.00.Il maggior numero di candidati - 641 - rappresenta il Partito movimento Popolare (Pmp), fondato dall'ex presidente Traian Basescu. Seguono il Partito nazional liberale (Pnl), ora al governo, con 640 candidati, Pro Romania, guidato dall'ex premier socialdemocratico Victor Ponta (639 candidati), e il Partito socialdemocratico (Psd), il numero uno all'opposizione (631 candidati). L'Unione Salvate Romania-Plus, l'unica alleanza a queste elezioni, ha 616 candidati. Sulle liste elettorali si ritrovano parecchi candidati dell'Alleanza per l'Unione dei Romeni (Aur), un partito relativamente nuovo sulla scena politica nazionale, del Partito Ecologista Romeno o dell'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr), come anche 43 indipendenti.Questa è la seconda volta che i romeni si recano alle urne nel 2020, dopo le amministrative svoltesi il 27 settembre. Ora come allora, sia per la campagna elettorale che per la votazione sono state istituite delle regole in accordo con la situazione generata dall'epidemia di coronavirus. Gli eventi per la campagna elettorale sono stati limitati a poche decine di persone, nella piena osservanza delle norme anti-Covid, e dunque la componente digitale e sui social network ha svolto un ruolo essenziale nella trasmissione dei messaggi agli elettori. Per le manifestazioni all'aperto, sono stati permessi solo i gruppi di sei persone al massimo, e di due per quelle porta a porta. Ne è dunque emersa una campagna elettorale atipica, che vede però una considerevole posta in gioco politica per tutti i candidati. I liberali, al governo da poco più di un anno, auspicano nel cambiamento della composizione del Parlamento - dominato negli ultimi quattro anni da un Psd ostile nei loro confronti - per poter costruire una maggioranza. Un buon esito è auspicato, naturalmente, anche dai socialdemocratici, i vincitori delle elezioni del 2016, e rimossi dal governo lo scorso anno, in seguito a una mozione di sfiducia. Lo stesso vale per l'alleanza Usr-Plus, la cui fiducia in un buon risultato è motivata anche dalle alte percentuali ottenute alle amministrative.A pochi giorni dalle elezioni parlamentari, un sondaggio condotto dall'istituto Imas ha mostrato come il Pnl si attesterebbe a 28,5 per cento delle preferenze. Segue il Psd con il 23,6 per cento e l'Alleanza Usr Plus con il 18 per cento. Pro Romania verrebbe votata dal 9,5 per cento degli elettori mentre l'Unione democratica dei magiari in Romania e il Partito movimento popolare sarebbero vicini alla soglia del 5 per cento. L'Alleanza liberal democratica (Alde) in questo sondaggio otterrebbe il 3,3 per cento, ma il partito si è ora fuso con Pro Romania. In base a questa rilevazione emergere una situazione di sostanziale equilibrio fra liberali e socialdemocratici, il che aprirebbe le porte alla necessità di un accordo di coalizione piuttosto ampio in seno al Parlamento di Bucarest.La campagna elettorale per le elezioni parlamentari è stata "noiosa, senza molte discussioni sulle idee", sostiene il sociologo Gelu Duminica, citato dall'agenzia romena d'informazione 'Agerpres", il quale ritiene che, dopo le elezioni del 6 dicembre, "ci stiamo dirigendo verso un governo di centrodestra". Il sociologo sostiene che l'affluenza alle urne sarà inferiore rispetto alle elezioni locali, quando solo il 39,9 per cento degli aventi diritto si sono presentati ai seggi. Per quanto riguarda i vincitori delle elezioni e le possibili alleanze dopo le elezioni, Gelu Duminica ha dimostrato che "i dadi sono stati lanciati". "Io penso che i dadi siano stati lanciati e non credo che avremo grandi sorprese dopo le elezioni. Se guardino gli ultimi sondaggi, sarà sufficiente prefigurare un'alleanza in due, Pnl-Usr Plus. Resta da vedere se anche uno fra il Pmp o l'Udmr, o entrambi, entreranno in questa alleanza", ha detto il sociologo.Un'intesa non sarà però semplice visto che i leader di Usr-Plus, Dan Barna e Dacian Ciolos, pongono delle condizioni per una possibile coalizione di governo, mentre il Partito nazional liberale ha espresso più volte la sua intenzione di governare senza l'alleanza Usr-Plus. La controversia tra le due parti è iniziata circa un mese fa, dal momento della nomina del socialdemocratico Florin Iordache a capo del Consiglio legislativo. I due partiti si sono accusati a vicenda di un accordo con il Partito socialdemocratico (Psd) e il conflitto è culminato con l'annuncio dell'Usr-Plus di non voler sostenere Ludovic Orban a capo dell'esecutivo dopo le elezioni parlamentari. (rob)