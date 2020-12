Otto Regioni cambiano colore, in zona rossa solo l'Abruzzo. Speranza: "2021 anno delle cure efficaci"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le ordinanze firmate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sono otto le Regioni che cambiano colore a partire da oggi, 6 dicembre. Diventano arancioni Campania, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano, gialle Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria che raggiungono così Lazio, Liguria, Molise, Veneto, Sardegna, Sicilia e la provincia di Trento. Resta in zona solo l'Abruzzo, una regione d'Italia con le misure più stringenti.Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della presentazione del rapporto sulla situazione epidemiologica nel Paese, ha chiarito che “la curva sta decrescendo”. Il trend “è decrescente ma l’incidenza è ancora significativa”, ha aggiunto. Anche il dato europeo sui contagi “mostra che il nostro Paese sta scendendo nella scala di colori di rischio e questo riflette il dato secondo cui in tutti i Paesi europei l’epidemia sta incominciando a decrescere”, ha spiegato il professore.Il 2021 sarà l'anno del vaccino e delle cure sicure ed efficaci, ha dettoSperanza, a SkyTg24. "Serve tempo e prudenza. Sarà l'anno del vaccino e delle cure sicure ed efficaci, credo che dagli anticorpi monoclonali potranno arrivare le risposte che cerchiamo", ha spiegato. "Il 2021 sarà l'anno che ci consentirà di buttarci alle spalle questi mesi difficili. Avremo ancora settimane complesse ma possiamo dare un messaggio di ragionata fiducia. Credo molto nella scienza"."La scuola è fondamentale, anche nei momenti peggiori abbiamo sempre scelto di tenere aperte le scuole dell'infanzia e fino alla prima media anche nelle zone rosse. Ma tutte le attività vanno tutelate, ogni attività che chiude crea problemi a tante persone. Voglio però ribadire che sono sacrifici indispensabili", ha aggiunto il ministro. "Ci sono studi anche internazionali - ha spiegato - che ci dicono quanto ogni attività pesi sul contagio. Nella scuola il dato va letto con assoluta tranquillità, ma abbiamo a che fare con 10 milioni di persone e il loro spostamento produce degli effetti. In Consiglio dei ministri siamo tutti uniti e vogliamo che nel più breve tempo possibile le scuole riaprano", ha ribadito Speranza.(Rin)