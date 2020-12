Ue: Amendola a "La Stampa", governo non può non avere linea unitaria in politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il veto di Polonia e Ungheria sul bilancio pluriennale dell’Ue e sul Fondo per la ripresa rischia di lasciare l’Italia con trecento miliardi di euro congelati. Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola, in un’intervista a “La Stampa”. “Per alcuni l’Europa dovrebbe essere solo uno spazio di libero scambio. Ma se vogliamo contare qualcosa nel mondo dobbiamo avere più rispetto della nostra identità di democrazia liberale”, ha detto il ministro, che non è però favorevole a misure drastiche contro Budapest e Varsavia. “Non cercherei soluzioni con minacce e controveti. Non dispero: poche settimane prima dall'accordo di luglio dicevano che i bond europei non sarebbero mai arrivati, e guardi dove siamo”, ha spiegato Amendola. In merito alla Brexit, “una rottura avrebbe ripercussioni immediate sul lato finanziario e degli scambi commerciali. E un'incognita sul futuro dell'Unione tanto quanto il veto di polacchi e ungheresi”, ha rilevato il ministro. Sul tema Mes, pur ammettendo le tensioni nella maggioranza, Amendola auspica il superamento dei dibattiti del passato e un voto comune di tutta la maggioranza. “Il governo non può non avere una linea unitaria in politica estera”, rileva il ministro.(Res)