Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo sino al pomeriggio da molto nuvoloso a coperto, in serata irregolari schiarite, in particolare sulle pianure occidentali. Precipitazioni diffuse da deboli a localmente moderate sino alla mattinata, in progressiva attenuazione o esaurimento a partire da sud-ovest; più persistenti sui rilievi nord-orientali. Limite neve a circa 1000 metri, in leggero calo in serata. Minime in calo, massime stazionarie. In pianura minime tra 0 e 3°C, massime tra 5 e 10°C, con valori maggiori a est. (Rem)