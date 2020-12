Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con qualche irregolare e temporanea apertura. Precipitazioni deboli intermittenti in mattinata su zone meridionali e occidentali, in progressiva estensione e intensificazione a tutta la regione. Fenomeni in attenuazione in serata a partire da sud-ovest. Limite neve oltre 1000 metri nelle prime ore, in calo intorno a 500 metri su zone occidentali, in oscillazione altrove. Minime in calo, massime stazionarie o in leggero calo. In pianura minime attorno a 1°C, massime attorno a 7°C. (Rem)