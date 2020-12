Kosovo: maggioranza sostiene emendamenti del Pdk su legge per ripresa economica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Kosovo ha approvato lo scorso 12 ottobre in prima lettura il disegno di legge volto a sostenere il Paese ad affrontare le conseguenze economiche della pandemia da Covid-19. L'Assemblea nazionale di Pristina ha espresso 64 voti favorevoli al progetto di legge sulla ripresa economica, presentato per la settima volta consecutiva in Aula. Per l'entrata in vigore del provvedimento è necessario, tuttavia, un secondo voto favorevole da parte del Parlamento di Pristina. I partiti di opposizione, il Movimento Vetevendosje e il Partito democratico del Kosovo (Pdk) all'inizio della sessione parlamentare hanno dichiarato allora il voto contrario al progetto di legge che consente ai contribuenti di ritirare il dieci per cento dei propri contributi dal Fondo nazionale che gestisce oltre due miliardi di euro di circa 690 mila contribuenti. Gli esperti hanno stimato che se la nuova legge entrerà in vigore i cittadini avranno il diritto di recuperare circa 200 milioni di euro, che secondo i funzionari del governo, potrebbero essere utilizzati per rilanciare l'economia del Paese duramente colpita dalla pandemia. (Kop)