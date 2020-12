Business news: Indonesia, ministro Esteri chiede accordo su produzione olio di palma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia invita l’Unione europea a raggiungere un accordo sulla produzione eco-sostenibile dell’olio di palma. La richiesta è stata avanzata dalla ministra degli Esteri Retno Marsudi nel corso della 23ma riunione ministeriale Ue-Asean (Associazione delle nazioni del sud-est asiatico). Nel marzo dello scorso anno, in ragione della deforestazione su scala globale provocata dalla coltivazione dell’olio di palma, il Consiglio europeo ha adottato la Direttiva sulle energie rinnovabili Red II, attraverso la quale vengono definiti piani per eliminare completamento l’uso dell’olio di palma entro il 2030. Il capo della diplomazia indonesiana ha accolto con favore la decisione delle due parti di istituire un Gruppo di lavoro congiunto sul tema, con la prima riunione in programma nel gennaio del 2021, ma ha sottolineato che il partenariato tra Ue e Asean dovrebbe proseguire su una base di “mutuo interesse e non discriminazione”. (Fim)