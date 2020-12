Business news: Brasile, governo propone stop alle aste pubbliche per acquisto di biodiesel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Miniere e dell'Energia del Brasile presenterà la prossima settimana una proposta in parlamento in cui richiede la sospensione delle aste pubbliche per l'acquisto di biodiesel, strumento giuridico utilizzato nel commercio del carburante più ecologico dal 2008. L'idea del ministero, presentata nel corso del congresso "Rio Oil & Gas", è quella di migrare verso un modello di libera concorrenza, in cui le trattative vengono fatte direttamente tra i produttori di biodiesel e i distributori di carburante, che sono responsabili della miscelazione del prodotto ecologico con il diesel derivante da petrolio prima della vendita presso le stazioni di servizio. (Res)