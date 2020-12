Business news: India, limite per i voli nazionali sale all’80 per cento dei posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In India le compagnie aeree sono state autorizzate a operare nel mercato dei voli domestici con una capacità dell’80 per cento, nell’ambito dell’allentamento delle misure contro il coronavirus. Il limite precedentemente fissato, fino al 24 febbraio 2021, era del 70 per cento. I voli interni sono ripresi il 25 maggio, con una capienza massima iniziale di un terzo, poi progressivamente aumentata. I voli internazionali, invece, sono ancora sospesi, fino al 31 dicembre, anche se sono aperte alcune rotte preferenziali concordate con diversi paesi. (Inn)