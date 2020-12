Business news: Italia-Thailandia, riunione dell'Italian-Thai Business Forum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta il 4 dicembre una riunione virtuale e in presenza dell'Italian-Thai Business Forum, che riunisce amministratori delegati e presidenti delle maggiori imprese che investono in entrambi i paesi. Lo ha riferito l'ambasciata d'Italia in Thailandia, tramite una nota pubblicata sul suo profilo Facebook. L'incontro è servito a discutere i legami tra le due comunità d'affari nel contesto del nuovo partenariato strategico di sviluppo tra l'Italia e l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean). (Fim)