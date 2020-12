Business news: ministro Petrolio Egitto esclude una forte riduzione degli investimenti a causa della Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, ha escluso una forte riduzione degli investimenti nel settore petrolifero e del gas a causa della pandemia di Covid-19. El Molla lo ha dichiarato intervenendo alla sesta edizione della Conferenza Rome Med – Mediterranean Dialogues, promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dall’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). Il ministro ha indicato che nel prossimo futuro potrebbe esserci un cambiamento nelle strategie delle compagnie petrolifere e del gas, ma non un taglio dei portafogli di investimento. "Vedremo un cambiamento di strategia, ma non una riduzione significativa. Le compagnie petrolifere e del gas ricalibreranno le cifre per le loro attività, concentrandosi maggiormente sulle attività commerciali regionali nel gas naturale piuttosto che sul petrolio", ha detto El Molla. Per quanto riguarda la transizione energetica, El Molla ha annunciato che "le compagnie petrolifere e del gas mondiali stanno lavorando per cambiare le strategie per le energie da fonti rinnovabili e l'energia verde. L'attenzione ora è sulla transizione energetica che è rappresentata dal gas naturale". "Ci stiamo concentrando con i nostri principali partner su ciò che abbiamo concepito insieme per il Mediterraneo orientale, non solo forum, ma East Med Strategy. I nostri partner Eni, BP e Shell, si stanno tutti concentrando sulle loro attività offshore in Egitto. Ultimamente, siamo stati in grado di riunire anche ExxonMobil e Chevron per entrare a far parte di questo grande gruppo di importanti compagnie petrolifere e del gas", ha aggiunto. Per il momento "stanno lavorando tutti insieme per avere il loro peso economico con Cipro, Israele ed Egitto", ha detto El Molla. Per quanto riguarda il mercato del petrolio, El Molla ha spiegato che "anche la diminuzione dei prezzi del petrolio ha la sua arma a doppio taglio, perché, da un lato, forse alcuni Paesi importatori o importatori netti come l'Egitto dicono che è un bene per noi, ma allo stesso tempo siamo anche un paese produttore. Pertanto, c'è bisogno di prezzi equilibrati per i nostri partner che sono coinvolti nell'esplorazione e nella produzione". (Res)