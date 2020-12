Business news: Aramco, nei primi nove mesi del 2020 dividendi a 58 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera saudita Aramco ha cominciato a versare circa 70,3 miliardi di rial (18,7 miliardi di dollari) ai suoi azionisti, in dividendi per il terzo trimestre del 2020. Secondo dati riferiti dal quotidiano economico “Al Eqtisadiya” i dividendi totali della compagnia nei primi nove mesi dell’anno hanno raggiunto la somma di 216,9 miliardi di rial (circa 57,8 miliardi di dollari). Nel terzo trimestre del 2020 Aramco ha segnato profitti per 44,2 miliardi di rial, in calo del 44,6 per cento rispetto ai 79,8 miliardi di rial dello stesso periodo del 2019. Nei primi nove mesi dell’anno corrente i profitti netti di Aramco hanno raggiunto la somma di 131,3 miliardi di rial (circa 35 miliardi di dollari), in calo del 48,6 per cento rispetto ai primi nove mesi dell’anno scorso. (Res)