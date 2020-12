Business news: Egittom investimenti diretti in calo del 39 per cento da gennaio a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’afflusso di investimenti diretti è diminuito del 39 per cento nella seconda metà dell’anno fiscale 2019-2020, che si è concluso lo scorso 30 giugno. Lo ha reso noto la Banca centrale d’Egitto. Dal primo gennaio al 30 giugno scorsi il valore degli investimenti diretti è stato di 2,5 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 4,1 miliardi di dollari del secondo semestre dell’anno fiscale 2018-2019. Nei primi sei mesi del 2020 gli investitori hanno prelevato liquidità dai mercati emergenti, a causa dei timori generati dalla diffusione della pandemia Covid-19. “La crisi del coronavirus ha spinto gli investitori, in tutto il mondo, a rinunciare a una parte dei loro investimenti a causa dell’incertezza”, ha dichiarato l’esperto Nadi Azam, citato dai media egiziani. Per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti (Ide) è stata registrata una diminuzione del 3,4 per cento nel secondo semestre dell’anno fiscale 2019-2020, rispetto allo stesso periodo di riferimento del precedente esercizio fiscale. Da gennaio a giugno 2020 gli Ide hanno raggiunto un volume di 15,8 miliardi di dollari, mentre nel secondo semestre dell’anno fiscale 20018-2019 era stato di 16,4 miliardi di dollari. (Cae)