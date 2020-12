Business news: Arabia Sauditam nel 2020 reddito medio pro capite in calo dell’8,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’anno corrente il reddito medio pro capite annuo, in Arabia Saudita, è sceso a 22.855 dollari, al livello più basso da tre anni a questa parte, in conseguenza degli effetti della pandemia di coronavirus e del calo dei prezzi del petrolio. Lo riferisce un rapporto economico dedicato della compagnia Jadwa Investment, secondo cui nel 2020 il reddito medio pro capite è calato dell’8,2 per cento rispetto ai 24.890 dollari del 2019. Il rapporto prevede per l’anno prossimo un aumento del reddito pro capite del Regno a 25.543 dollari, e successivamente a 27.235 dollari nel 2022. Nello stesso tempo il rapporto indica per il 2020 una contrazione del Prodotto interno lordo (Pil) del 3,6 per cento, ma prospetta una crescita del 3,4 per cento nel 2021. Il prezzo medio del petrolio, prosegue il rapporto, dovrebbe attestarsi sui 55 dollari al barile fra il 2021 e il 2022. (Res)