Business news: Etiopia, ripristinati servizi di telecomunicazione ad Alamata e in altre aree del Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di telecomunicazioni etiope Ethio Telecom ha annunciato il completo ripristino dei servizi di telecomunicazione nella città di Alamata e in diverse aree dello Stato regionale del Tigrè, teatro dell’offensiva lanciata lo scorso 4 novembre dalle truppe federali etiopi. “Siamo in grado di riprendere il servizio di telecomunicazioni utilizzando soluzioni di alimentazione alternative e dopo aver condotto i necessari lavori di manutenzione e riabilitazione su infrastrutture di telecomunicazioni danneggiate” ha dichiarato la compagnia in un comunicato, secondo cui il servizio è stato ripristinato totalmente ad Alamata e parzialmente nelle aree di Dansha, Turkan, Humera, Shiraro, Maytsebri e Maykadra. “Ethiopia Telecom sta attualmente lavorando duramente per ripristinare i servizi di telecomunicazione in tutte le aree della regione del Tigrè entro un breve periodo di tempo”, afferma Ethio Telecom, aggiungendo che sta lavorando insieme alla compagnia Ethiopian Electric Power per garantire la disponibilità di energia commerciale oltre a considerare soluzioni di alimentazione alternative. Le linee telefoniche e internet sono sospese dall’inizio dell’offensiva, tagliando di fatto l’intera regione del Tigrè fuori da ogni comunicazione. (Res)