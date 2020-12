Business news: Etiopia, Banca mondiale stanzia oltre 500 milioni di dollari per tutela delle zone rurali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha stanziato 512,5 milioni di dollari in prestiti e sovvenzioni per migliorare l'attuazione del progetto Seasn (Rete di sicurezza adattiva dell'Etiopia). Del totale dei fondi stanziati 312,5 milioni di dollari saranno sottoforma di sovvenzione, mentre l'importo rimanente sotto forma di prestito. L’accordo, riferisce l’emittente “Fana”, è stato firmato ad Addis Abeba dal ministro delle Finanze dell'Etiopia, Ahmed Shide, e dal direttore della Banca mondiale per l'Africa orientale e meridionale, Ousmane Dione. Il finanziamento consentirà una maggiore copertura geografica e una migliore fornitura di servizi e rappresenta è un importante passo nel processo di modernizzazione del Programma di rete di sicurezza produttiva (Psnp) dell'Etiopia. Il programma Seasn mira a beneficiare le persone che vivono in condizioni di estrema povertà nelle zone rurali e nelle aree colpite dalla siccità. (Res)