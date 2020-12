Kosovo: maggioranza sostiene emendamenti del Pdk su legge per ripresa economica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento kosovaro non è riuscito ad approvare in seconda lettura lo scorso 12 novembre il progetto di legge sulla ripresa economica per la mancanza del numero legale. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Koha Ditore", il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Arben Gashi, a favore del progetto di legge, ha attaccato l'opposizione e il partner della coalizione di maggioranza, la Lista serba, in quanto non avrebbero sostenuto il provvedimento in Aula. "Chiedo a tutti i parlamentari di essere responsabili e di venire a svolgere i loro doveri costituzionali. L'opposizione e una parte dei partner della coalizione si stanno comportando in modo ostruttivo, irragionevole e illogico", ha detto Gashi. (segue) (Kop)