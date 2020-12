Kosovo: premier Hoti, nei prossimi giorni tavola rotonda per scegliere nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti ha annunciato per i prossimi giorni una tavola rotonda tra i rappresentanti dei partiti politici per scegliere il nuovo presidente del Kosovo. "Dovremmo perseguire solo una soluzione costituzionale", ha dichiarato Hoti annunciando l'organizzazione di una tavola rotonda "per vedere se i partiti politici sono interessati a discutere su una soluzione finale per la scelta del presidente del Paese". "Sembra che ogni partito abbia alcune posizioni. Dobbiamo sederci attorno ad un tavolo con i partiti parlamentare per sapere se c'è la volontà di trovare un presidente e per capire quali sono le proposte dei partiti. Conosciamo la proposta dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e, ora, sembra anche nota quella del Partito democratico del Kosovo (Pdk)", ha dichiarato il premier. Nelle scorse ore il leader del Pdk, Enver Hoxhaj, ha detto che i parlamentari del suo schieramento non voteranno nessun candidato per il ruolo di presidente della repubblica che provenga dai partiti della coalizione di governo. "Se loro vogliono i voti del Pdk, allora il candidato dovrà essere del Pdk", ha chiarito Hoxhaj nella conferenza stampa dopo l'incontro della direzione nazionale del partito. "Il Pdk è all'opposizione e ci rimarrà, ma ci sono quattro o cinque argomenti di interesse nazionale che richiedono il nostro consenso", ha dichiarato l'ex vicepremier. (segue) (Kop)