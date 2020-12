Serbia-Germania: presidente Vucic e cancelliera Merkel, focus su pandemia e Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'economia è un forte legame tra i nostri due Paesi", ha sottolineato la cancelliera, che ha anche accolto con favore i progressi della Serbia in campo economico e nell'ambito del percorso europeo. Il processo di dialogo con Pristina e lo Stato di diritto, ha osservato Merkel, sono di fondamentale importanza per proseguire nella direzione europea. Vucic ha ricordato che le aziende tedesche che operano in Serbia impiegano più di 67 mila lavoratori e contribuiscono in modo significativo allo sviluppo economico del paese. (segue) (Seb)