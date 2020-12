© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: Ismaili (Pdk), non voteremo né Haraidnaj né Mustafa come capo dello Stato - Il Partito democratico del Kosovo (Pdk) non intende sostenere Ramush Haradinaj o Isa Mustafa per la carica di presidente del Paese. Lo ha affermato il segretario del Pdk, Uran Ismaili, in un'intervista con "Dukagjini Tv". "Il Pdk non ha i voti per queste due figure. Non abbiamo chiesto loro nulla, e non abbiamo dato sostegno in alcun modo alle loro candidature, né a Haradinaj né a Mustafa. Il Pdk non ha inoltre mire per la carica di presidente o per il governo. Sarà il Pdk stesso a decidere chi votare, e non il contrario, ha aggiunto Ismaili. "Se qualcuno verrà a chiederci il nostro voto, noi sosterremo solo un candidato proposto dal nostro partito", ha spiegato. (Res)