Albania-Kosovo: firmati accordi per cooperazione popolazione albanese nei Balcani (2)

- Haradinaj-Stublla ha rilevato a sua volta come entrambi i paesi sono impegnati nel percorso euro-atlantico, mentre ha menzionato gli scavi in ​​corso nella città serba di Kizevak, dove sono stati trovati resti umani che si ritiene siano appartenenti alle vittime della guerra nel Kosovo. "Mentre teniamo questa conferenza, gli scavi a Kizevak continuano e mi auguro che le famiglie possano affrontare questo doppio dolore con forza", ha detto. A maggio, la presidente del Parlamento del Kosovo, Vjosa Osmani, ha accusato il governo serbo di attuare politiche volte alla pulizia etnica degli albanesi che vivono nella Serbia meridionale, in violazione dei diritti umani. (Alt)