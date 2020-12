Business news: Cina, rinnovato contributo di 500 mila dollari per programma Omc per Paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina ha rinnovato il proprio contributo da 500 mila dollari a favore del Programma dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) per i Paesi in via di sviluppo. Lo ha reso noto l’Omc sul proprio sito web. Alla relativa cerimonia di firma dell’accordo hanno partecipato il vicedirettore generale dell’Omc, Yonov Frederick Agah, e l’ambasciatore cinese presso l’organizzazione, Zhang Xiangchen. Avviato nel luglio del 2011, il programma prevede fondi a favore dei Paesi in via di sviluppo per aiutarli a integrarsi più efficacemente nell’economia globale rafforzando la loro partecipazione alle attività dell’Omc. (Res)