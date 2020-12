Business news: governo Israele approva due accordi su tecnologia e trasporto aereo con Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Israele ha approvato due accordi bilaterali con gli Emirati Arabi Uniti, uno in materia di trasporto aereo e un altro relativo alla cooperazione in ambito scientifico e tecnologico. Lo riferisce su Twitter il portavoce per i media arabi del premier israeliano Benjamin Netanyahu, Ofir Gendelman. “Il primo ministro Netanyahu ha sottoposto al governo due accordi fra lo Stato di Israele e gli Emirati Arabi Uniti”, si legge in un tweet. “Primo, l’istituzione di collegamenti aerei regolari. Secondo, un accordo di cooperazione nella promozione e lo sviluppo di scienza e tecnologia avanzate”, prosegue Gendelman. “Questa è un’altra pietra miliare nel rafforzamento delle relazioni israelo-emiratine. Continueremo a sviluppare questi legami con nuovi accordi bilaterali”, conclude il portavoce. (Res)