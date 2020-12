Business news: Oman riprende la concessione di visti turistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Oman ha deciso di ricominciare a emettere visti turistici. Lo riferisce il quotidiano "The Times of Oman". La decisione è stata annunciata dal Comitato supremo incaricato di gestire l’emergenza coronavirus, ed è stata accolta con favore dai titolari di alberghi e da altri operatori turistici. In base alla decisione, ai turisti sarà permesso di recarsi nel Sultanato soltanto in gruppi organizzati. La notizia giunge dopo che il paese aveva sospeso tutti i visti turistici nel mese di marzo, a seguito della diffusione della pandemia di Covid-19. (Res)