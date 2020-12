Business news: Emirati, Banca centrale impegnata a dare impulso a crescita nel settore bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti (Cbuae) continuerà a salvaguardare e sostenere la crescita nel settore bancario e finanziario del paese e a garantirne l’agilità e la resilienza. Secondo un comunicato il governatore della Cbuae, Abdulhamid Alahmadi, lo ha dichiarato durante un incontro con membri dello staff della Banca durante le celebrazioni per la giornata nazionale emiratina (che cade il 2 dicembre). La Banca centrale si concentrerà anche sul dare impulso alla trasformazione digitale nei settori bancario e finanziario degli Emirati, nel quadro di una strategia cinquantennale. La Cbuae ha aperto un nuovo ufficio per la tecnofinanza, allo scopo di sostenere la crescita dei pagamenti digitali e migliorare l’inclusione finanziaria nel paese, e valuta di introdurre in collaborazione con la Banca centrale dell’Arabia Saudita (Sama) una valuta digitale per istituire un sistema di pagamenti transfrontalieri fra i due paesi. (Res)