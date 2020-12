Business news: Nigeria, Buhari trasmette al parlamento proposta di bilancio per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha trasmesso all'Assemblea nazionale il progetto di legge finanziaria per l'esame e l'approvazione del bilancio per il 2021. Lo ha reso noto il presidente della Camera, Femi Gbajabiamila, durante la sessione plenaria tenuta ieri, aggiungendo che obiettivo del nuovo progetto di legge è di sostenere le riforme chiave in materia di fiscalità. Nello specifico, spiega "Sahara Reporters", le disposizioni del disegno di legge prevedono l'adozione di adeguate politiche fiscali anticicliche per rispondere alle sfide economiche, di misure volte a sostenere il reddito dei nigeriani - precipitato a causa del calo dei prezzi internazionali del petrolio -, nonché la risposta alla pandemia Covid-19 con l'obiettivo di frenarne l'impatto sull'economia nigeriana. (Res)