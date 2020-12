Business news: Vietnam, governo sospende voli commerciali internazionali dopo nuovi contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ha ordinato all’autorità nazionale per l’aviazione civile di sospendere tutti i voli commerciali internazionali dopo la conferma dei primi casi di contagio da coronavirus da tre mesi a questa parte. Lo si apprende dal sito ufficiale del governo di Hanoi. Phuc ha spiegato che i voli per il rimpatrio di cittadini vietnamiti all’estero proseguiranno e ha chiesto all’esecutivo di tracciare e isolare rapidamente chiunque sia entrato in contatto con le tre persone risultate positive questa settimana. Finora sonopiù di 500 gli individui posti in isolamento. (Fim)