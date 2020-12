Business news: Cina, importati 3,85 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia attraverso gasdotto orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo anno la Cina ha importato 3,85 miliardi di metri cubi di gas naturale attraverso il gasdotto della rotta orientale. Lo hanno reso noto le autorità locali. Il gasdotto della rotta transfrontaliera est, con una sezione di 3 mila chilometri in Russia e un tratto di 5.111 chilometri in Cina, ha celebrato il suo primo anniversario, poiché è stato ufficialmente messo in funzione il 2 dicembre 2019. La condotta entra in Cina attraverso la città di confine di Heihe e attraversa nove regioni. "Finora, il gas naturale è stato fornito a regioni quali Pechino, Tientsin e Heilongjiang, ed è di grande importanza per ottimizzare l'approvvigionamento energetico della Cina e stimolare la crescita economica di lungo periodo", ha detto Liu Wubin, funzionario di una filiale della China Oil & Gas Piping Network Corporation. Il gasdotto dovrebbe aumentare la sua fornitura a 38 miliardi di metri cubi l'anno in base a un contratto di 30 anni del valore di 400 miliardi di dollari firmato tra la China National Petroleum Corp e il gigante del gas russo Gazprom nel maggio 2014. (Cip)