Business news: India, banca centrale lascia i tassi invariati e corregge previsioni annuali

- La Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale indiana, al termine dell'ultima riunione bimestrale dell'anno del Comitato di politica monetaria, ha annunciato che i tassi di interesse sono stati lasciati invariati: quattro per cento per il tasso repo, al quale offre prestiti a breve termine alle altre banche, e 3,5 per cento per il reverse repo, al quale prende in prestito denaro dalle banche e assorbe la liquidità in eccesso. Il Comitato ha confermato anche l’orientamento accomodante, in linea con l’obiettivo di inflazione del quattro per cento, con un margine del più o meno due. È migliorata, invece, la previsione sulla crescita economica annuale, pur restando negativa: -7,5 per cento contro la precedente stima del -9,5 per cento. (Inn)