Business news: Williams (Onu), sosteniamo decisione di congelare proventi petroliferi in Libia

- La Missione di supporto delle Nazione Unite in Libia (Unsmil) sostiene la decisione della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera di Tripoli) di “congelare i proventi petroliferi nella Libyan Foreign Bank in attesa di una soluzione politica”. Lo ha detto Stephanie Williams, inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, nel panel “Mare Omnium: un approccio condiviso alla sicurezza del Mediterraneo” nell’ambito della sesta edizione della Conferenza Rome Med – Mediterranean Dialogues, promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dall’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). “E’ un bene che la produzione di petrolio sia ripresa, ma ora ci sono delle tensioni sul controllo dei proventi petroliferi. C’è un confronto in corso tra la Noc e la Banca centrale. Noi sosteniamo la decisione della Noc di trasferire proventi petroliferi in un conto congelato della Libyan Foreign Bank finché non verrà una trovata una soluzione politica, con il ripristino della sovranità finanziaria ed economica del Paese, che è quello tutti i libici che vogliono”, ha concluso Williams. (Asc)