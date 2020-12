Covid: Di Maio, regioni sono state coinvolte in scelte Dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regioni sono state coinvolte nelle scelte del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo questa sera a “Sky Tg24 Live In a Courmayeur”. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che rispetto alle misure che si stanno adottando si tratterà di fare altri sacrifici. Secondo Di Maio occorre stare “molto attenti in questa fase” in cui la curva si sta abbassando. Tutti i Paesi in Europa, ha osservato Di Maio “stanno facendo un giro di vite” sulle misure per il Natale. Di Maio ha osservato che le misure messe in atto sono necessarie per evitare che si spostino 10 milioni di persone. “Questo è il momento cruciale perché da gennaio arrivano i vaccini”, ha osservato il responsabile della Farnesina.(Res)