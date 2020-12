Business news: India, vendite Maruti Suzuki aumentate dell’1,7 per cento su base annua a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maruti Suzuki India (Msi), la più grande casa automobilistica indiana, ha registrato un incremento delle vendite dell’1,7 per cento su base annua a novembre. La compagnia ha venduto 153.223 veicoli il mese scorso, di cui 138.956 nel mercato domestico, contro i 150.630 complessivi del novembre 2019. Come altre aziende, Msi ha beneficiato della stagione delle festività, iniziata a ottobre. L’aumento è dovuto soprattutto al segmento dei Suv (Vitara Brezza, S-Cross ed Ertiga) e dei furgoni; un modesto rilancio ha interessato anche la berlina Ciaz. Il segmento delle city car (Alto e mini Suv S-Presso), invece, ha subito una contrazione del 15,1 per cento, mentre quello delle compatte (WagonR, Swift, Celerio, Ignis, Baleno, Dzire) dell’1,8 per cento. (Inn)