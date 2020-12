Business news: Hong Kong-Singapore, avvio corsia aerea preferenziale rimandato al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi della regione amministrativa speciale di Hong Kong e di Singapore hanno deciso di posticipare al prossimo anno l'inizio dell'Hong Kong-Singapore Air Travel Bubble (Atb), la corsia preferenziale per gli spostamenti fra i due paesi per via aerea. Il governo di Hong Kong ha reso noto in un comunicato stampa che i due governi rivedranno l'accordo per il 2021 verso la fine di dicembre alla luce dei recenti sviluppi dell'epidemia di coronavirus a livello locale. I due governi avevano concordato in precedenza di lanciare voli selezionati, con l'obiettivo di riprendere i viaggi transfrontalieri e riavviare in modo ordinato le attività economiche. Tuttavia, il lancio dell'iniziativa è stato posticipato a causa del peggioramento della situazione epidemica a Hong Kong. (Cip)