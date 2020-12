Business news: Cina-India, Pechino acquista riso indiano per la prima volta da decenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha iniziato a importare riso indiano per la prima volta in almeno tre decenni a causa della contrazione delle forniture e di un'offerta di prezzi fortemente scontati dall'India. Lo riferisce la stampa indiana che cita funzionari del settore. L'India è il più grande esportatore di riso al mondo e la Cina ne è il più grande importatore. Pechino importa circa quattro milioni di tonnellate di riso all'anno, ma ha evitato gli acquisti dall'India a causa di problemi di qualità. "Per la prima volta la Cina ha fatto acquisti di riso. Gli acquisti potrebbero aumentare il prossimo anno dopo aver constatato la qualità del raccolto indiano", ha detto B.V. Krishna Rao, presidente della Rice Exporters Association. I commercianti indiani hanno stipulato un contratto per esportare centomila tonnellate di rotture di riso per le spedizioni da dicembre a febbraio a circa 300 dollari per tonnellata, hanno spiegato esperti del settore. Secondo i funzionari del commercio del riso indiano, i fornitori tradizionali cinesi come Thailandia, Vietnam, Myanmar e Pakistan hanno scorte in eccedenza limitate per l'esportazione e chiedono almeno 30 dollari per tonnellata in più rispetto ai prezzi indiani. (Cip)